Tek golle 3 puan! FC Augsburg - 1. FC Heidenheim: 1-0 | MAÇ SONUCU
Bundesliga’nın 22. haftasında FC Augsburg, sahasında 1. FC Heidenheim’ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 80. dakikada penaltıdan Alexis Claude-Maurice’ten geldi.
Augsburg forması giyen Mert Kömür ile Heidenheim'da görev yapan Eren Dinkçi karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Augsburg puanını 25'e yükseltti. Heidenheim ise ligde son sıradaki yerinde kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Augsburg gelecek hafta deplasmanda VfL Wolfsburg ile karşılaşacak. Heidenheim ise sahasında VfB Stuttgart'ı konuk edecek.