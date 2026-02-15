PODCAST CANLI YAYIN

Tek golle 3 puan! FC Augsburg - 1. FC Heidenheim: 1-0 | MAÇ SONUCU

Bundesliga’nın 22. haftasında FC Augsburg, sahasında 1. FC Heidenheim’ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 80. dakikada penaltıdan Alexis Claude-Maurice’ten geldi.

Augsburg forması giyen Mert Kömür ile Heidenheim'da görev yapan Eren Dinkçi karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Augsburg puanını 25'e yükseltti. Heidenheim ise ligde son sıradaki yerinde kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Augsburg gelecek hafta deplasmanda VfL Wolfsburg ile karşılaşacak. Heidenheim ise sahasında VfB Stuttgart'ı konuk edecek.

