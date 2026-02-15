Tek golle 3 puan! FC Augsburg - 1. FC Heidenheim: 1-0 | MAÇ SONUCU

Augsburg forması giyen Mert Kömür ile Heidenheim'da görev yapan Eren Dinkçi karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Augsburg puanını 25'e yükseltti. Heidenheim ise ligde son sıradaki yerinde kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Augsburg gelecek hafta deplasmanda VfL Wolfsburg ile karşılaşacak. Heidenheim ise sahasında VfB Stuttgart'ı konuk edecek.