Dzeko'nun Türklere asistleri galibiyeti getirdi! Holstein Kiel - Schalke 04: 1-2 | MAÇ SONUCU
2. Bundesliga’nın 22. hafta karşılaşmasında Schalke 04, deplasmanda Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. Holstein-Stadion’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak haftayı değerli bir galibiyetle kapattı.
Maçın erken bölümünde oyunun temposunu yukarı çeken konuk ekip, 16. dakikada Kenan Karaman ile öne geçti. Baskısını sürdüren Schalke, 29. dakikada Hasan Kuruçay'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
İKİ ASİST DE DZEKO'DAN
İki golde de asisti yapan isim Edin Džeko oldu. Tecrübeli futbolcu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kalarak galibiyette doğrudan pay sahibi oldu.
KENAN 85 DAKİKA OYNADI
Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde ev sahibi ekip tek golle skora ortak olmaya çalışırken, Kenan Karaman 85. dakikada oyundan alındı. Schalke, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN TABLOSU VE GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Schalke puanını 43'e yükseltti. Holstein Kiel ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke, 1. FC Magdeburg'u konuk edecek. Holstein Kiel ise deplasmanda Karlsruher SC ile karşılaşacak.