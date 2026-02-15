Dzeko'nun Türklere asistleri galibiyeti getirdi! Holstein Kiel - Schalke 04: 1-2 | MAÇ SONUCU

İki golde de asisti yapan isim Edin Džeko oldu. Tecrübeli futbolcu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kalarak galibiyette doğrudan pay sahibi oldu.

Edin Dzeko Schalke'ye gol katkısı vermeyi sürdürdü (EPA)

KENAN 85 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde ev sahibi ekip tek golle skora ortak olmaya çalışırken, Kenan Karaman 85. dakikada oyundan alındı. Schalke, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PUAN TABLOSU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Schalke puanını 43'e yükseltti. Holstein Kiel ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke, 1. FC Magdeburg'u konuk edecek. Holstein Kiel ise deplasmanda Karlsruher SC ile karşılaşacak.