Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu takımından ayrılacak! Bonservisi belli oldu
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonuna yönelik çalışmalarını yaz transfer dönemi gündemine taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce bu bölge için girişimlerde bulunmuş ve Casa Pia forması giyen Renato Nhaga’yı kadrosuna katarak planlamada adım atmıştı. Ocak ayında ismi sarı-kırmızılılarla anılan bir başka orta saha oyuncusunda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Listedeki futbolculardan Raphael Onyedika'nın takımından ayrılabileceği öne sürüldü.
Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan Raphael Onyedika için kulübü Club Brugge, yaz dönemine dönük bir planlama yaptı. Elde edilen bilgilere göre Belçika temsilcisi, 2027'de sona erecek sözleşmeyi iyileştirmeyi ve süreyi uzatmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın temel amacının, oyuncu ile yola devam etmekten ziyade yaz aylarında daha yüksek bir bonservis bedeliyle satış zemini oluşturmak olduğu ifade ediliyor.
GALATASARAY'IN YANI SIRA İKİ ADAY DAHA
24 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın yanı sıra Aston Villa ve VfL Wolfsburg'un da istekli olduğu bilgisi öne çıkıyor. Bu tabloda Club Brugge'ün beklentisinin 30 milyon euro seviyesinde olduğu, oyuncunun piyasa değerinin ise 20 milyon euro olarak gösterildiği aktarılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Onyedika, bu sezon Club Brugge formasıyla 28 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı üretti. Kulübün sözleşme uzatma planı, oyuncunun yaz dönemindeki olası transfer görüşmelerinde bonservis çıtasının yukarı taşınması hedefiyle birlikte anılıyor.