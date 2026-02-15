Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu takımından ayrılacak! Bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan Raphael Onyedika için kulübü Club Brugge, yaz dönemine dönük bir planlama yaptı. Elde edilen bilgilere göre Belçika temsilcisi, 2027'de sona erecek sözleşmeyi iyileştirmeyi ve süreyi uzatmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın temel amacının, oyuncu ile yola devam etmekten ziyade yaz aylarında daha yüksek bir bonservis bedeliyle satış zemini oluşturmak olduğu ifade ediliyor.