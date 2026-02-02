Fener hücum hattı için son düzlükte

Nijeryalı yıldız Lookman'ın transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe, hücum hattı için yeni bir plan devreye soktu. Sarı-Lacivertliler'in, transferin bitimine 5 gün kala 35-40 milyon euro'luk bütçesini yıldız bir golcü için kullanacağı öğrenildi. Kanarya'nın listesinde üç isim öne çıkıyor: Joaquin Panichelli, Jean-Philippe Mateta ve Christopher Nkunku. Strasbourg forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli Panichelli, Ligue 1'de bu sezon attığı gollerle krallık yarışında ön plana çıkıyor. Değeri 25 milyon euro olan genç golcünün kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Crystal Palace'ın Fransız santrforu Mateta'nın da gündemde olduğu belirtilirken, piyasa değeri 24 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Milanlı Nkunku'nun da listede olduğu, yıldız futbolcunun değerinin 32 milyon euro olduğu aktarıldı. Transfer döneminin son günlerine girilirken Fenerbahçe'de gözler yönetimin atacağı kritik adımlara çevrilmiş durumda.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler