Fatih Tekke'den beraberlik yorumu! "Çok olumlu konuşmayacağım"

Fatih Tekke (AA)

İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri;

"3 PUANI HAK ETMİŞTİK"

"Çok kısır geçen ilk yarıda hatadan bir gol yedik. İkinci yarının tamamında ise daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bir penaltıdan gol bulduk, bir penaltıdan da yararlanamadık. Hak ettiğimiz üç puanı alamadık ve çok değerli iki puan kaybettik."

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatımız olacak, cezalımız olacak ama devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği ve Antalyaspor'u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Çok üzgünüm."

ZUBKOV'UN SAKATLIĞI

"Kasığım sakat ama oynamadığım için. Üzülecek bir durum değil. Zubkov'un kalçasında sıkıntı vardı. Problemlerimiz, sorunlarımız belli; devam etmek durumundayız. "

"BU MAÇ BİZE ÇOK DOKUNDU"

"Antalyaspor'u tebrik ederim, iyi savundular. Daha özgüvenli olmaya, daha fazla bireyselliğe ihtiyacımız oluyor. Devam etmek zorundayız. Bu maç bize çok dokundu, sağlık olsun, üzgünüz."