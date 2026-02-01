PODCAST CANLI YAYIN

Youssef En-Nesyri'ye son talip Al-Ittihad

Al-Ittihad’da Karim Benzema’nın takımdan ayrılarak Al Hilal’e gitmek istediğinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan temsilcisinin, olası ayrılık sonrası golcü transferi için planlamaya başladığı ve Fenerbahçe'nin göndermeyi planladığı Youssef En-Nesyri'yi listesine eklediği öğrenildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al-Ittihad, Karim Benzema'nın yerine forvet transferinde ilk sıraya Youssef En-Nesyri'yi aldı. Kulübün, yeni sezon planlamasında Faslı golcüyü öncelikli aday olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Youssef En-Nesyri (AFP)

FENERBAHÇE DETAYI

Haberde, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan N'Golo Kanté için yapılacak olası görüşmelerde Youssef En-Nesyri'nin geleceğinin de masaya gelebileceği aktarıldı. Taraflar arasında yapılacak temaslarda iki oyuncunun durumunun birlikte değerlendirilebileceği belirtildi.

Youssef En-Nesyri (REUTERS)

EN-NESYRI'NİN SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maçta görev aldı. Faslı santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

