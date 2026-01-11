Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Hedefte Napoli'nin yıldızı var

Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta süre aldı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER VE SÖZLEŞME DETAYI

Napoli, Noa Lang'ı yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri de 25 milyon euro olarak gösteriliyor.