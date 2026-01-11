Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Hedefte Napoli'nin yıldızı var
Süper Lig'in iki dev ekibi Galatasaray ve Beşiktaş, Noa Lang transferinde karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ni kozunu kullanmak isterken siyah beyazlılar ise daha önce alt yapısında da oynayan yıldız futbolcuyu döndürmek amacında.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Noa Lang, transfer döneminde Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Hollandalı futbolcunun İtalya'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
GELECEĞİ NETLEŞMEDİ
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Napoli'deki durumu henüz netlik kazanmadı. Haberde, kulüp ile oyuncu arasındaki planlamanın sezon sonunda yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Söz konusu haberde, Galatasaray ile Beşiktaş'ın Noa Lang ile ilgilendiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İki İstanbul devinin de transfer sürecini dikkatle izlediği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta süre aldı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
TRANSFER VE SÖZLEŞME DETAYI
Napoli, Noa Lang'ı yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri de 25 milyon euro olarak gösteriliyor.