Tammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Lig'den flaş talip
Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için Premier League’den sürpriz bir talip çıktığı öne sürüldü. İngiliz santrfor için ülkesinden Aston Villa devreye girdi. İşte detaylar…
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı bir dönemde, Tammy Abraham'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsünün yeniden Premier Lig radarına girdiği belirtildi.
PREMIER LİG'DEN TAKİP
İngiltere'den bir kulübün, Tammy Abraham'ı yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü. Bu ilginin, sezon sonunda somut bir hamleye dönüşebileceği ifade ediliyor.
ASTON VILLA PEŞİNDE
Aston Villa'nın Tammy Abraham için devrede olduğu iddia edildi. The Telegraph'ta yer alan habere göre İngiliz kulübü, Beşiktaş forması giyen golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
EMERY TRANSFERİ İSTEDİ
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin, Tammy Abraham transferine onay verdiği ve bu hamleyi özellikle istediği kaydedildi.
WATKINS'E DESTEK PLANI
Aston Villa'nın, hücum hattında Ollie Watkins ile birlikte daha derin ve alternatifli bir yapı kurmayı planladığı vurgulandı. Tammy Abraham'ın bu doğrultuda ideal bir profil olarak görüldüğü ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO ÖDEDİ
Beşiktaş, sezon başında Tammy Abraham'ı AS Roma'dan kiralamak için 2 milyon euro ödedi. Siyah-beyazlıların, sezon sonunda Roma'ya 13 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alma opsiyonu bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Tammy Abraham'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İngiliz golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maçta görev aldı. İngiliz santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu.