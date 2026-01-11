Tammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Lig'den flaş talip

Tammy Abraham (AA) EMERY TRANSFERİ İSTEDİ Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin, Tammy Abraham transferine onay verdiği ve bu hamleyi özellikle istediği kaydedildi.

Tammy Abraham (AA) WATKINS'E DESTEK PLANI Aston Villa'nın, hücum hattında Ollie Watkins ile birlikte daha derin ve alternatifli bir yapı kurmayı planladığı vurgulandı. Tammy Abraham'ın bu doğrultuda ideal bir profil olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Tammy Abraham (AA) BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO ÖDEDİ Beşiktaş, sezon başında Tammy Abraham'ı AS Roma'dan kiralamak için 2 milyon euro ödedi. Siyah-beyazlıların, sezon sonunda Roma'ya 13 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alma opsiyonu bulunuyor.

Tammy Abraham (AA) SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ Tammy Abraham'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İngiliz golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 14 milyon euro olarak gösteriliyor.