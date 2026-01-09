MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Süper Lig açıklaması! VAR'daki hedef oran belirlendi

Ferhat Gündoğdu

KAZIMCAN KARATAŞ POZİSYONU

"Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyonda Kazımcan Karataş topu görüyor. Bu bir kriter. Ben bu kriterde panelde ayrıştım. Ama onların da haklı olduğu yer var. Tek kritere göre karar veremiyorsun."

"HATA YAPAN HAKEMİ SONRA CEZALANDIRDIK"

"1. Lig maçında bir hakem arkadaşım değerlendirme hatası yaptı, iyi de bir hakem. Normalde maç vermemem lazımdı. Süper Lig'de çok sıkıştık, mecburen o arkadaşa Süper Lig'de görev verdim. Perşembe günü toplantımızda 'Hata yapıldı ama maça verdim' diye de açıkladım. Hakeme de söyledim. 'Yanlış yaptı ama ödüllendirildi diye düşünmeyin' dedim. Bu cezanın daha sonra çekileceğini söyledim ve çekildi!"

VAR'DA DOĞRULUK ORANI %89,5

"Bu sezonun ilk yarısı, geçen seneye göre daha iyi geçti. Hem hakem, hem de VAR müdahaleleri için bunu söylüyorum. VAR'da 1,5 puan, saha kararlarında 1 puan öndeyiz. Bunlar seyirciler için anlamlı değil, onlar takımlarına uygulanan kararlara bakar. Ancak bu rakamlar bizim için önemli, gelişime bakıyoruz. VAR'da %92 başarı yakalamak istiyoruz, 1. Lig'de %94 bu oran. Süper Lig'de şu an %89,5 oranında doğru gidiyoruz. Cuma sahadaki hakem arkadaşımızı, cumartesi, pazar veya pazartesi VAR'da görebileceksiniz. Çok iyi arkadaşlarımız var."

VAR'DAN FISILDAMA

"UEFA gri pozisyonlara müdahale edilemeyeceğini söylüyor. Şunu yapabilir miyiz; 'Bizde futbol anlayışı farklı, müdahale edeceğiz' demek çok tehlikeli. Bu bizi başka tartışmalara götürür. Kamuoyunun çelişki yaşaması var, burada anlaşmazlık oluyor. Bir de 'VAR neden uyarmıyor?' deniyor. VAR uyaramaz, sadece pozisyon için çağırır. Fısıldama olursa, protokole aykırı. Fısıldamazsa, pozisyon kaçıyor. Bizim için çok zor. Ancak çizgiyi bozmadan, UEFA kurallarına uymaya çalışıyoruz."

90 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

"Fenerbahçe-Konyaspor maçında Hakem Ozan Ergün'ün kaleciye 'VAR verdi ben ne yapabilirim' dediğini sosyal medyadan gördüm. Etkileşim için bunlar yapılıyor. Ozan Ergün'ü aradım ve sordum, böyle bir şey demediğini söyledi. Ertesi sabah koşarak VAR odasına gittim ve dinledim, alakası yok. Bu tür olaylar ve hakemlerin kişisel karalanmaları nedeniyle avukatlık birimi kuruldu. VAR kayıtlarını kanıt göstererek, 90 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bilgi kirliliği, bunu yapmak zorundayız."

"BİRKAÇ BAŞKANA 'HATA YAPTIK' DEDİM"

"Kulüp başkanlarının muhatabı biz değiliz, TFF. Onlar iletişim kuruyor. Birkaç kulüp başkanına 'Hata yaptık' dedim. Süper Lig ve 1. Lig'den maçlardı, başkanlara söyledim ve teşekkür ettiler. Bunlar başkanın onayı ve yönetim kurulu nezaretinde oluyor. Başkanlar, TFF'yi ziyarete geliyor, bizi de çağırıyorlar. Saklayacağımız bir şey yok, hata varsa söyleriz."