Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Talisca şoku! Açıklama geldi





ZTK'DA BÜYÜK DERBİ

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında ezeli rakibini sahasında konuk edecek.

Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.