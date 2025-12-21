Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Talisca şoku! Açıklama geldi
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı süper yıldızın Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi.
ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın "sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama" tespit edildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Talisca'nın Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.
ZTK'DA BÜYÜK DERBİ
Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında ezeli rakibini sahasında konuk edecek.
Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.
Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.