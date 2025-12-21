PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Talisca şoku! Açıklama geldi

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı süper yıldızın Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Talisca şoku! Açıklama geldi

Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi.

ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın "sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama" tespit edildi.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Talisca'nın Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.



ZTK'DA BÜYÜK DERBİ

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında ezeli rakibini sahasında konuk edecek.

Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.

Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.


Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Kredisi kalmadıSpor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Kredisi kalmadı
Beşiktaşın yıldızına Rizespor maçı sonrası olay sözler! Banka soyguncusu gibiBeşiktaşın yıldızına Rizespor maçı sonrası olay sözler! Banka soyguncusu gibi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
D&R
Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
33 yılda bir denk gelen durum bu yıl gerçekleşti! Üç aylar başladı rahmet kapıları sonuna kadar aralandı
Bilal Erdoğan Vav TV'de "vav kuşağı" ile bir araya geldi! Ecdadın mirasıyla geleceğe | Babasının elini öptüğü anı anlattı
Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor
Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Beşiktaş'ın yıldızına Rizespor maçı sonrası olay sözler! "Banka soyguncusu gibi"
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı! Kanlı Noel'in tanıkları anlattı: "Anavatan olmasaydı başaramazdık"
Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"
YÖK'te köklü değişim! 3 yılda okulu bitirme imkanı... Öğrenci affı geliyor mu?
SDG entegrasyondan kaçtı! Özerklik ısrarını sürdürdü
Akkuyu’nun bataryaları için önemli adım! Yeni yol haritası... Dışa bağımlılık azalacak
CHP'li Özgür Özel’den skandal kıyaslama: Türkiye’yi Yunanistan’la vurdu!
Özel okullarda yüzde 100 burs fırsatı! Veliler nelere dikkat etmeli?
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı