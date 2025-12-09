Inter-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Inter-Liverpool maçı şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması nefes kesen bir finale doğru ilerlerken, 6. hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden biri ise Milano’da oynanacak. İtalya temsilcisi Inter, grubun kritik randevusunda İngiltere’nin köklü kulübü Liverpool’u konuk edecek. Peki Inter-Liverpool maçı saat kaçta?
İlk 5 haftada topladığı 12 puanla üst sıralara tutunan Inter, 9 puana sahip Liverpool karşısında avantajını korumak istiyor. Büyük heyecana sahne olacak bu dev maçın saati, yayın bilgileri ve şifresiz olup olmadığı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Inter-Liverpool maç bilgisi!
INTER–LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Inter ile Liverpool arasında 9 Aralık Salı günü Giuseppe Meazza'da oynanacak dev karşılaşma, saat 23.00'te start alacak. Mücadele tabii platformu üzerinden futbolseverlerle canlı olarak buluşacak.
INTER'İN EVİNDE BÜYÜK SERİSİ SÜRÜYOR
Inter, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında çıktığı son 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet ve 3 beraberlik alan Milano temsilcisi, turnuvadaki en uzun iç saha yenilmezlik serisinin de sahibi konumunda bulunuyor.