Leroy Sane derbiden sonra da attı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların Alman yıldızı Leroy Sane Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını havalandırdıktan sonra Rams Park'ta da Samsunspor filelerini sarsıp bir de asisrt yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleye etkili bir başlangıç yaptı. Maçın 8. dakikasında Lucas Torreira ile ver-kaç yaparak ceza sahasına giren Leroy Sané, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Bu golle birlikte sarı-kırmızılı ekip Rams Park'ta 1-0 öne geçti.
DERBİ SONRASI İÇERİDE DE ATTI
Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe filelerini havalandıran Alman yıldız, böylece son 2 maçta 2. golünü kaydetmiş oldu.
RAMS PARK'TA İLK LİG GOLÜ
Leroy Sané, attığı golle Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk iç saha golünü de kaydederek kariyerindeki bir eşik daha aşmış oldu.
SANÉ, 30 DAKİKADA MAÇA DAMGA VURDU
Maçın 29. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golün asistini yapan isim yine Leroy Sané oldu.
Mario Lemina'nın kendi ceza sahası önünden sağ kanada gönderdiği pasla başlayan hızlı hücumda Sané, topu hızla taşıdı ve derinlemesine bir pasla Osimhen'i savunma arkasına kaçırdı. Nijeryalı golcü, kaleci Okan Kocuk'tan önce dokunarak topu sol alt köşeye bıraktı ve skoru 2-0 yaptı.
Sané böylece ilk 30 dakikada 1 gol ve 1 asist üreterek Galatasaray'ın üstünlüğünde başrol oynadı.