Leroy Sane derbiden sonra da attı

Leroy Sane (AA)

SANÉ, 30 DAKİKADA MAÇA DAMGA VURDU

Maçın 29. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golün asistini yapan isim yine Leroy Sané oldu.

Mario Lemina'nın kendi ceza sahası önünden sağ kanada gönderdiği pasla başlayan hızlı hücumda Sané, topu hızla taşıdı ve derinlemesine bir pasla Osimhen'i savunma arkasına kaçırdı. Nijeryalı golcü, kaleci Okan Kocuk'tan önce dokunarak topu sol alt köşeye bıraktı ve skoru 2-0 yaptı.

Sané böylece ilk 30 dakikada 1 gol ve 1 asist üreterek Galatasaray'ın üstünlüğünde başrol oynadı.