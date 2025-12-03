PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta ayrılık kararı

Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlanan Nijerya kökenli Alman savunmacı Felix Uduokhai, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırmaya karar verdi.


Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a 500 bin euro kiralama bedeliyle ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla katılan Felix Uduokhai, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından sahada düzenli olarak yer alamıyor.

Sky Sport Almanya'nın aktardığı bilgilere göre, ligde son 6 karşılaşmada toplamda yalnızca bir dakika forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper, Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı.



YÖNETİM AYRILIĞA SICAK

Beşiktaş'ta yönetimin de oyuncunun bu isteğine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Uduokhai'nin kariyerini sürdürdüğü Bundesliga'ya geri dönme olasılığı bulunduğu ve yeni bir takım arayışlarını hızlandırdığı ifade edildi.

28 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

