Ziraat Türkiye Kupası : Karacabey - Kocaelispor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Karacabey sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

