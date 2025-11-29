Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret!





Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 120 bin lira ve taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası uygulanmasına karar vermişti.



Galatasaray'ın bu cezaların kaldırılması veya hafifletilmesi yönündeki başvurusu Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle reddedildi.