Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret!

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Kocaelispor maçı sonrası verilen toplam 860 bin liralık PFDK cezasına yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezasına yaptığı itirazı reddetti.



Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 120 bin lira ve taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Galatasaray'ın bu cezaların kaldırılması veya hafifletilmesi yönündeki başvurusu Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle reddedildi.

