Vedat Muriqi 3 puana yetmedi! Mallorca - Osasuna: 2-2 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Mallorca, Son Moix Stadı’nda Osasuna’yı konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarıda iki takım da etkili pozisyonlar üretse de gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Mallorca, yıldız golcüsü Vedat Muriqi ile üst üste goller buldu. Kosovalı forvet, 62. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken, 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Taraftarlarını coşturan bu dakikaların ardından ev sahibi ekip oyun üstünlüğünü korumaya çalıştı.

OSASUNA SON BÖLÜMDE GERİ DÖNDÜ

Skoru korumakta zorlanan Mallorca, karşılaşmanın son bölümünde kalesinde iki kritik gol gördü. Osasuna, 82. dakikada Raul Garcia ile umutlanırken uzatma dakikalarında Boyomo'nun golüyle eşitliği yakaladı. Bu golün ardından kalan süre yetersiz kaldı ve mücadele 2-2 sona erdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Alınan bu beraberlik sonrasında Mallorca puanını 13'e yükselterek LaLiga'da 15. sırada yer aldı. Osasuna ise haftayı 12 puanla 17. sırada tamamladı. Ligin 15. haftasında Mallorca deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak, Osasuna ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.

