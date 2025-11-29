Sergen Yalçın'dan Jota Silva kararı!

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün dönüşüyle şekillenen yeni düzeni Karagümrük maçında ilk kez deneyecek. Kanatlarda Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sahaya çıkması öngörülüyor. Portekizli oyuncu, son haftalardaki enerjisi ve dripling katkısıyla ilk 11 için güçlü adaylardan biri.

Beşiktaş, Süper Lig'de Karagümrük ile oynayacağı mücadeleye önemli dokunuşlarla hazırlanıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son antrenmanlarda üzerinde durduğu yeni orta saha dizilişi, oyuna daha fazla kontrol ve dinamizm kazandırmayı amaçlıyor.

Orkun'un dönüşüyle birlikte orta sahada Wilfred Ndidi'ye yeniden şans verilmesi bekleniyor. Bu ikilinin hem savunma direncini artırması hem de oyunun merkezde daha kontrollü yönlendirilmesini sağlaması hedefleniyor. On numara pozisyonunda ise yaratıcılığıyla öne çıkan Cerny'nin görev alması planlanıyor.



JOTA SILVA İLK 11'DE

Kanatlarda Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sahaya çıkması öngörülüyor. Portekizli oyuncu, son haftalardaki enerjisi ve dripling katkısıyla ilk 11 için güçlü adaylardan biri.

İleri uçta ise El Bilal Touré'nin tek forvet olarak görev alması bekleniyor. Teknik heyet, bu yeni kurguyla topa daha fazla hükmeden, oyunu hızlı yönlendiren ve üretkenliği artan bir yapı hedefliyor.

