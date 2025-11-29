Sergen Yalçın'dan Jota Silva kararı!

Beşiktaş, Süper Lig'de Karagümrük ile oynayacağı mücadeleye önemli dokunuşlarla hazırlanıyor.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son antrenmanlarda üzerinde durduğu yeni orta saha dizilişi, oyuna daha fazla kontrol ve dinamizm kazandırmayı amaçlıyor.



Orkun'un dönüşüyle birlikte orta sahada Wilfred Ndidi'ye yeniden şans verilmesi bekleniyor. Bu ikilinin hem savunma direncini artırması hem de oyunun merkezde daha kontrollü yönlendirilmesini sağlaması hedefleniyor. On numara pozisyonunda ise yaratıcılığıyla öne çıkan Cerny'nin görev alması planlanıyor.