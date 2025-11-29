PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Leeds United’ı konuk etti. Mücadele, iki takımın da yüksek tempolu oyunuyla dikkat çekerken City, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Manchester City maça adeta golle başladı. 1. dakikada Phil Foden'ın kaydettiği golle öne geçen ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü elinde tuttu. 25. dakikada Josko Gvardiol'un attığı golle farkı ikiye çıkaran City, soyunma odasına 2-0'lık avantajla girdi.

PENALTIYI KAÇIRIP DEVAMINDA ATTI

Leeds United ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle umutlanan konuk ekip, oyunda dengeyi kurdu.
68. dakikada Leeds United penaltı kazandı. Lukas Nmecha penaltıdan yararlanamazken dönen topu tamamlayarak ağlara gönderdi ve skoru 2-2 yaptı.

SON SÖZÜ FODEN SÖYLEDİ

Manchester City'nin yıldızı Phil Foden, maçın ilk golünü atan isim olduktan sonra 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Genç oyuncunun attığı gol, skoru 3-2'ye getirdi ve City'ye kritik üç puanı kazandırdı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu galibiyetle Manchester City puanını 25'e yükseltti. Leeds United ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Fulham deplasmanına çıkacak. Leeds United ise sahasında Chelsea ile karşılaşacak.

