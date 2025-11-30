Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekip, bu mücadelede galibiyet arayacak. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ise çıkış yakalamak ve sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele verecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair detaylar ile iki takımın muhtemel 11’leri…
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekip, bu mücadelede galibiyet arayacak. İşte maça dair detaylar ile iki takımın muhtemel 11'leri…
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER...
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Çağtay, Kranevitter, Atakan, Berkay, Tresor, Fofana, Camacho, Serginho.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, El Bilal, Abraham.