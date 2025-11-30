PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekip, bu mücadelede galibiyet arayacak. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ise çıkış yakalamak ve sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele verecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair detaylar ile iki takımın muhtemel 11’leri…

Giriş Tarihi:
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekip, bu mücadelede galibiyet arayacak. İşte maça dair detaylar ile iki takımın muhtemel 11'leri…

(AA)(AA)

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

(AA)(AA)

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

(AA)(AA)

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Çağtay, Kranevitter, Atakan, Berkay, Tresor, Fofana, Camacho, Serginho.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, El Bilal, Abraham.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
Fransız kanalında panik: Zelensky yayını bomba ihbarıyla kesildi
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri netleşti
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor