Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekip, bu mücadelede galibiyet arayacak. İşte maça dair detaylar ile iki takımın muhtemel 11'leri…