Rafa Silva iddialarına net yalanlama

Portekiz basınında çıkan “Rafa Silva’nın bonservis bedeli 5 milyon euroya düştü” iddialarına sert çıkan başkan Serdal Adalı, “Öyle bir şey yok. Belirlediğimiz bonservis bedelini getirmesi lazım” dedi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi bir kez daha alevlendi. Portekiz basınında yer alan "Rafa Silva'nın bonservis bedeli 15 milyon avrodan 5 milyon euroya indi, Rafa da bonservissiz ayrılmak istiyor" iddiaları sert şekilde yalanlandı.

Yönetim, Beşiktaş belirlediği 15 milyon euroluk bonservis bedelinden tek kuruş geri adım atmayı düşünmüyor. Kulüp yetkilileri, "Rafa için rakam nettir, pazarlığı yoktur" diyerek Portekiz'den çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu iletti.



"GEREKİRSE KADRO DIŞINDA BEKLETİRİZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise tavrını en net koyan isim oldu. Adalı'nın, "Rafa Silva'nın davranışlarını kabul etmiyoruz. Bonservisini getirmediği sürece kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık ücreti olan 9 milyon euroyu öder, kadro dışında bekletiriz" dediği öğrenildi.

Yönetim cephesi, Portekiz basınında çıkan iddiaları "tamamen gerçek dışı" olarak nitelendirirken, oyuncunun bonservissiz ayrılma gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi.

