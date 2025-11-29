Tedesco'nun derbi planı!





İLK 11 NETLEŞİYOR



En Nesyri-Duran tartışmalarında Kolombiyalı forveti ilk 11'e yazacak olan Tedesco, solda Kerem Aktürkoğlu, sağda ise Nene'yi kullanacak. En-Nesyri'yi kulübede hamle oyuncusu olarak düşünen İtalyan teknik adam, Talisca için kararını ise henüz vermedi. Ancak 40 yaşındaki hocanın bankosu kesin! O da Marco Asensio… Galatasaray'ın savunma hattını hataya zorlaması için İspanyol futbolcuya özel şablonlar oluşturan Tedesco, ayrıca sık sık da Galatasaray ceza sahası içine koşu atmasını istedi.