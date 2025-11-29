Tedesco'nun derbi planı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sahaya kimlerin çıkacağını büyük oranda belirledi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros beraberliği sonrasında lige döndü.
Süper Lig'de liderliği ele geçirme fırsatı önüne gelen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ı devirip zirveye adını yazdırmak için tüm planlarını da yaptı.
Teknik patron Domenico Tedesco, Galatasaray'ı hücum silahları ile yıkmak için taktiklerini oluşturdu.
İLK 11 NETLEŞİYOR
En Nesyri-Duran tartışmalarında Kolombiyalı forveti ilk 11'e yazacak olan Tedesco, solda Kerem Aktürkoğlu, sağda ise Nene'yi kullanacak. En-Nesyri'yi kulübede hamle oyuncusu olarak düşünen İtalyan teknik adam, Talisca için kararını ise henüz vermedi. Ancak 40 yaşındaki hocanın bankosu kesin! O da Marco Asensio… Galatasaray'ın savunma hattını hataya zorlaması için İspanyol futbolcuya özel şablonlar oluşturan Tedesco, ayrıca sık sık da Galatasaray ceza sahası içine koşu atmasını istedi.