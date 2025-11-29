PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Altay Bayındır harekatı!

Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Altay Bayındır harekatı!
Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun güven vermeyen performansı sebebiyle kaleye transfer yapılacak.

LİSTENİN TEPESİNDE ALTAY

Siyah-beyazlıların listesinin tepesinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır bulunuyor. Milli eldiven, İspanya ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla herkesin takdirini toplamıştı.



TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Bu sezon Premier Lig'de 6 maçta görev alan Altay'ın Türkiye'ye dönme fikri konusuna çok sıcak yaklaşmadığı kaydedildi. Altay, 6 maçlık periyottan sonra 11'deki yerini yeni transfer Senne Lammens'e kaptırmıştı.

