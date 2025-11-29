PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da ayrılık kararı! Ara transferde gönderilecek

Kış transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray cephesinde hareketlilik hız kazanıyor. Hem şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile nefes kesen bir rekabet veren hem de Şampiyonlar Ligi’nde son ana kadar iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda kadro yapılanmasıyla ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da ayrılık kararı! Ara transferde gönderilecek

Fransız kaynaklı AfricaFootUnited'ın haberine göre Galatasaray, Senegalli sol bek Ismail Jakobs ile ocak ayında yollarını ayırabilir. Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Ismail Jakobs (AA)Ismail Jakobs (AA)

SAKATLIK PROBLEMİ KARARIN MERKEZİNDE

Galatasaray'ın bu kararı almasında Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıkların belirleyici olduğu aktarıldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 17 maçta skora katkı veremedi.

Ismail Jakobs (AA)Ismail Jakobs (AA)

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Jakobs'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Sarı-kırmızılıların ocak ayında sol bek rotasyonunu güçlendirme ihtimali de Jakobs'un ayrılık ihtimalini artıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

Ismail Jakobs (AA)Ismail Jakobs (AA)

GALATASARAY KADROYU YENİLİYOR

Öte yandan Cimbom, Ademola Lookman başta olmak üzere birçok yıldız için girişimlerini sürdürürken, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Ocak ayı Galatasaray adına bir yeniden yapılanma dönemi olmaya aday görünüyor.

Galatasaraya 39luk dünya yıldızı!Galatasaraya 39luk dünya yıldızı!
Galatasaray'a 39'luk dünya yıldızı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? İşte saldırı anı
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti | Hangi yollar kapalı?
Airbus “irtifa” kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! "Cimbom'un şansı yok"
Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler
Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü
Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villasına çalıştı
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’tan doğum gününe özel poz: 87’sinde zamana meydan okudu