Fransız kaynaklı AfricaFootUnited'ın haberine göre Galatasaray, Senegalli sol bek Ismail Jakobs ile ocak ayında yollarını ayırabilir. Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Ismail Jakobs (AA) SAKATLIK PROBLEMİ KARARIN MERKEZİNDE Galatasaray'ın bu kararı almasında Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıkların belirleyici olduğu aktarıldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 17 maçta skora katkı veremedi.