Galatasaray'da ayrılık kararı! Ara transferde gönderilecek
Kış transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray cephesinde hareketlilik hız kazanıyor. Hem şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile nefes kesen bir rekabet veren hem de Şampiyonlar Ligi’nde son ana kadar iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda kadro yapılanmasıyla ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
Fransız kaynaklı AfricaFootUnited'ın haberine göre Galatasaray, Senegalli sol bek Ismail Jakobs ile ocak ayında yollarını ayırabilir. Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
SAKATLIK PROBLEMİ KARARIN MERKEZİNDE
Galatasaray'ın bu kararı almasında Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıkların belirleyici olduğu aktarıldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 17 maçta skora katkı veremedi.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR
2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Jakobs'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Sarı-kırmızılıların ocak ayında sol bek rotasyonunu güçlendirme ihtimali de Jakobs'un ayrılık ihtimalini artıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor.
GALATASARAY KADROYU YENİLİYOR
Öte yandan Cimbom, Ademola Lookman başta olmak üzere birçok yıldız için girişimlerini sürdürürken, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Ocak ayı Galatasaray adına bir yeniden yapılanma dönemi olmaya aday görünüyor.