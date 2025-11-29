Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe Opet, oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak maç eksiğine rağmen liderliğini korudu. Beşiktaş BOA ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. Çeyrek: 28-16

Devre: 51-40

3. Çeyrek: 83-53

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇBK Mersin'i ağırlayacak. Beşiktaş BOA ise Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.