Kanarya'dan 7'de 7! Fenerbahçe Opet - Beşiktaş BOA: 107-78 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Beşiktaş BOA’yı ağırladı. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 107-78 gibi net bir skorla kazanarak derbiden üstün ayrıldı.
Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe Opet, oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak maç eksiğine rağmen liderliğini korudu. Beşiktaş BOA ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. Çeyrek: 28-16
Devre: 51-40
3. Çeyrek: 83-53
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇBK Mersin'i ağırlayacak. Beşiktaş BOA ise Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.