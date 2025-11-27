Kocaelispor'da futbolculara 100 milyon liralık ödeme

Kulüpten yapılan duyuruda, futbolcuların peşinat, maaş hak edişleri ve birikmiş prim alacaklarına yönelik toplam 100 milyon liranın bugün itibarıyla ödendiği belirtildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

