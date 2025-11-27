PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk 3 yıldızın biletini kesti! Ayrılık yakında

Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a yenilen Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetim, kadro yapısını değiştirmek için üç oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Gençlerbirliği karşılaşmasını 3-2 kazanan Galatasaray'da Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada devre arası için operasyon sinyali verdi. Buruk, "Bu karşılaşma bizim için iyi bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğimiz ve kaç transfer yapacağımız netleşiyor" ifadelerini kullandı.

ARA TRANSFERDE GENÇ YABANCI PLANI

Sarı-kırmızılılar devre arası için en az 3-4 takviye yapmayı hedefliyor. +2 kuralı doğrultusunda genç yabancı oyunculara yönelme kararı alındı. Sol ayaklı stoper, 6-8 numara özellikli merkez orta saha ve kenar forvet, öncelikli bölgeler olarak belirlendi.

YUSUF DEMİR KADRODA YER ALMADI

Gençlerbirliği maçında süre alan ancak beklentileri karşılamayan Yusuf Demir, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Okan Buruk, genç oyuncunun dizindeki ağrı nedeniyle antrenmana çıkmadığını ve moral bozukluğu yaşadığını ifade etmişti.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray 2022 yazında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'le devre arasında ayrılma kararı aldı. Genç futbolcu, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Lemina'nın yerine oyuna dahil olmuş ancak devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı. Yönetim, genç oyuncu için yapılacak teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

BERKAN KUTLU VE AHMED KUTUCU İÇİN AYRILIK İZNİ

Takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya izin verilecek. Beklentileri karşılayamayan Ahmed Kutucu için de uygun tekliflerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

