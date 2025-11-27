Okan Buruk 3 yıldızın biletini kesti! Ayrılık yakında

Gençlerbirliği karşılaşmasını 3-2 kazanan Galatasaray'da Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada devre arası için operasyon sinyali verdi. Buruk, "Bu karşılaşma bizim için iyi bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğimiz ve kaç transfer yapacağımız netleşiyor" ifadelerini kullandı.