Galatasaray'da kritik takvim!
Galatasaray, pazartesi günü ile birlikte de dokuz günde üç zorlu maçın oynanacağı periyoda giriyor. Önce Fenerbahçe deplasmanına gidecek Galatasaray, Süper Lig yarışının kaderini doğrudan etkileyecek derbiden kayıpsız çıkmaya çalışacak.
Sezonun ilk 13 resmi maçında 11 galibiyet, bir yenilgi ( Eintracht Frankfurt) ve bir de beraberlik (Beşiktaş) yaşayan Galatasaray, takvim sıkıştığı dönemde üst üste sakatlıklar ve cezaların da etkisiyle bocalama önemine girdi.
Sarı-kırmızılılar, son beş maçının sadece ikisini kazanabilirken iki yenilgi (Kocaeli ve Union SG) ve bir de beraberlik (Trabzon) tattı.
ZORLU TAKVİM
Ardından ligin en dişli takımlarından Samsunspor'u 5 Aralık Cuma günü konuk edecek Galatasaray, 9 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk Monaco deplasmanına çıkacak.