Galatasaray'da kritik takvim!

Sezonun ilk 13 resmi maçında 11 galibiyet, bir yenilgi ( Eintracht Frankfurt) ve bir de beraberlik (Beşiktaş) yaşayan Galatasaray, takvim sıkıştığı dönemde üst üste sakatlıklar ve cezaların da etkisiyle bocalama önemine girdi.



Sarı-kırmızılılar, son beş maçının sadece ikisini kazanabilirken iki yenilgi (Kocaeli ve Union SG) ve bir de beraberlik (Trabzon) tattı.