Galatasaray sakatlarla durdu!

Galatasaray, yaşanan sakatlıkların ardından lig ve Avrupa'da frene bastı. Union Saint-Gilloise maçında kulübeyi altyapıdan gençlerle tamamlayan Galatasaray, oyuna sadece Arda Ünyay'ı sokabildi.

Galatasaray'ı lig ve Avrupa'da fırtına gibi başladığı sezonda sakatlıklar durdurdu!

İlk 11'den Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Wilfried Singo kaybedildi, kulübeden Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu ile fire verildi, bu eksiklere PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı eklendi.

Union Saint-Gilloise maçında kulübeyi altyapıdan gençlerle tamamlayan Galatasaray, oyuna sadece Arda Ünyay'ı sokabildi. Teknik direktör Okan Buruk'un elikolu bağlandı ve Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen Galatasaray ilk 24 şansını son 3 maça bıraktı.

Şampiyonlar Ligi gibi Süper Lig'de de cepten yiyen sarı-kırmızılılar, zirvede 6 puanlık avantajını koruyamadı. Fenerbahçe ile fark, Trabzonspor beraberliği ve Kocaelispor mağlubiyetiyle 1 puana indi. Galatasaray Kadıköy'de derbiyi kaybetmesi halinde liderliği ezeli rakibine kaptıracak.



İSYAN ETTİ KAHROLDU!

US Gilloise maçında kenarda gergin dakikalar yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u özellikle hakem kararları çileden çıkardı. Takımının gol yollarında yararlanamadığı fırsatlara da isyan eden tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde harcanan büyük fırsatlara kahroldu.

