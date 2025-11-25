UEFA Şampiyonlar Ligi | Chelsea - Barcelona maçı bu akşam mı, saat kaçta, hangi kanalda?

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Chelsea, sahasında Barcelona’yı ağırlıyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Chelsea - Barcelona maçı ne zaman, bu akşam mı? Chelsea - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında dev bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Chelsea, sahasında Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanırken mücadeleye ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte maç bilgileri...

CHELSEA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Chelsea ile Barcelona 25 Kasım Salı akşamı saat 23.00'da karşı karşıya gelecek.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele Tabii Spor kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM NE?

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört haftada iki ekip de 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Barcelona, averaj farkıyla 11. basamakta bulunurken Chelsea hemen arkasından 12. sırada geliyor.

