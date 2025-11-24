PODCAST CANLI YAYIN

Osimhen derbiye yetişecek mi?

Union Saint-Gilloise Gilloise maçını kaçıracak Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği cuma gününe kadar netleşecek.

Sakatlık krizi ile uğraşan Galatasaray, Victor Osimhen'den haber bekliyor.

Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe ile üst üste zorlu maçlara çıkacak Galatasaray, yıldız ismi Victor Osimhen'den gelecek olumlu haberi bekliyor.



Union Saint-Gilloise Gilloise maçını kaçıracak Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise cuma gününe kadar netleşecek. Nijeryalı yıldız, pazar günü tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmakla yetindi.

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Nijeryalı yıldız, 9 kez gol sevinci yaşadı.

