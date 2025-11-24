Osimhen derbiye yetişecek mi?





Union Saint-Gilloise Gilloise maçını kaçıracak Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise cuma gününe kadar netleşecek. Nijeryalı yıldız, pazar günü tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmakla yetindi.



Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Nijeryalı yıldız, 9 kez gol sevinci yaşadı.