Trabzonspor'a İstanbul yarıyor!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3 yenen bordo-mavililer, bu sezon İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı.

Ligde Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlardan sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.



28 PUANIN 13'Ü İSTANBUL TAKIMLARINDAN

Trabzonspor, ligde topladığı puanların yarısına yakınını İstanbul takımları karşısında aldı.

Ligde 28 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı.

Trabzonspor, İstanbul takımları önünde 6 maçta sadece 5 puan yitirdi.

