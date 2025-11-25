Trabzonspor'a İstanbul yarıyor!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı.



Ligde Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlardan sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.



Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.



Trabzonspor, 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.