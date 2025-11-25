Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliğinin üzüntüsü sürerken takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva konusunda da bekleyiş devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde MR'a giren Portekizli yıldızda herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanırken ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle yeni bir tedavi programı planlanmıştı. 4 günlük programı tamamlayan Rafa Silva, bu süreçte takımın idman saatlerinden farklı zamanlarda tedavi oldu.



Bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.