Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş'ta tedavi programını tamamlayan Rafa Silva bireysel çalışmalara başlarken sağlık heyeti geri dönüşleri takip ediyor.

Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliğinin üzüntüsü sürerken takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva konusunda da bekleyiş devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde MR'a giren Portekizli yıldızda herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanırken ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle yeni bir tedavi programı planlanmıştı. 4 günlük programı tamamlayan Rafa Silva, bu süreçte takımın idman saatlerinden farklı zamanlarda tedavi oldu.

Bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.



GERİ ADIM ATMIYOR

2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbiden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmayan Rafa Silva, takımdan ayrılma isteği konusunda geri adım atmazken siyah-beyazlı kulüp hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinin son raporunu bekliyor.

