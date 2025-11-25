Fenerbahçe'nin kalecisi Galatasaray derbisi öncesi Ederson PFDK'ya sevk edildi! Roland Sallai de listede
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimleri açıkladı. Yapılan bilgilendirmede Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ederson Santana de Moraes’in PFDK’ya gönderildiği belirtildi. Listede ayrıca sarı kırmızılıların Macar futbolcusu Rolland Sallai da yer alıyor.
TFF'nin duyurusunda, Rizespor karşılaşmasında yaşanan bir olay nedeniyle sevk işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi. Federasyonun açıklamasında, Fenerbahçe'nin oyuncusunun taraftara yönelik hareketi sebebiyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı. Söz konusu sevkin tedbirsiz olarak yapıldığı vurgulandı.
SEVK GEREKÇESİ AÇIKLANDI
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
SALLAI DE LİSTEDE
PFDK'ya sevk edilenler arasında Galatasaray'ın yıldızı Roland Sallai de bulunuyor.
Açıklamada; "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ROLAND SALLAI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.' denildi.