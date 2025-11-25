Fenerbahçe'nin kalecisi Galatasaray derbisi öncesi Ederson PFDK'ya sevk edildi! Roland Sallai de listede

TFF'nin duyurusunda, Rizespor karşılaşmasında yaşanan bir olay nedeniyle sevk işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi. Federasyonun açıklamasında, Fenerbahçe 'nin oyuncusunun taraftara yönelik hareketi sebebiyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı. Söz konusu sevkin tedbirsiz olarak yapıldığı vurgulandı.

Ederson (AA)

SEVK GEREKÇESİ AÇIKLANDI

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."