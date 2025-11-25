PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin kalecisi Galatasaray derbisi öncesi Ederson PFDK'ya sevk edildi! Roland Sallai de listede

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimleri açıkladı. Yapılan bilgilendirmede Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ederson Santana de Moraes’in PFDK’ya gönderildiği belirtildi. Listede ayrıca sarı kırmızılıların Macar futbolcusu Rolland Sallai da yer alıyor.

Fenerbahçe'nin kalecisi Galatasaray derbisi öncesi Ederson PFDK'ya sevk edildi! Roland Sallai de listede

TFF'nin duyurusunda, Rizespor karşılaşmasında yaşanan bir olay nedeniyle sevk işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi. Federasyonun açıklamasında, Fenerbahçe'nin oyuncusunun taraftara yönelik hareketi sebebiyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı. Söz konusu sevkin tedbirsiz olarak yapıldığı vurgulandı.

Ederson (AA)

SEVK GEREKÇESİ AÇIKLANDI

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Roland Sallai (AA)

SALLAI DE LİSTEDE

PFDK'ya sevk edilenler arasında Galatasaray'ın yıldızı Roland Sallai de bulunuyor.

Açıklamada; "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ROLAND SALLAI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.' denildi.

