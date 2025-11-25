PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de birlik dönemi

Fenerbahçe’de artan birlik ve sorumluluk duygusu, Başkan Sadettin Saran’ın desteğiyle takımın moralini yükselterek derbi öncesi önemli bir güç birliği oluşturdu.

Fenerbahçe'de uzun zamandır görülmeyen bir birlik havası esiyor. Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasında dağılmak yerine birbirine daha sıkı sarıldı. Saha içinde gösterilen bu dayanışma, zorlu karşılaşmadan alınan galibiyetle taçlandı.
Aynı zamanda bu sonuç, derbi öncesi önemli bir güç gösterisi niteliği taşıdı. Oysa yalnızca iki ay önce takım içinde ciddi bir belirsizlik hâkimdi.

Başkan Sadettin Saran'ın seçim sürecinde ve sonrasında özellikle altını çizdiği "Samandıra'da birlik ve beraberlik" hedefi kısa sürede gerçeğe dönüştü. Kulüpte yönetimden teknik ekibe, futbolculardan destek ekibine kadar kimse mazeret üretmiyor. Aksine tüm paydaşlar tek hedef doğrultusunda kenetlenmiş durumda.



DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK MORALLE HAZIRLIK

1 Aralık'ta Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye Fenerbahçe son derece yüksek bir motivasyonla çıkacak. Başkan Saran'ın takımı sürekli yalnız bırakmaması, Teknik Direktör Tedesco'ya duyulan güven ve forma şansı bulsun ya da bulmasın tüm oyuncuların birbirine destek olması, sarı-lacivertli ekibin yükselişindeki temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda Başkan Saran'ın yine futbolcuların yanında olacağı ve derbi öncesi takıma moral vereceği belirtiliyor. Bu yakın ilgi ve güçlü dayanışma ortamı, Fenerbahçe'nin son dönemdeki başarılı grafiğinin en büyük etkeni olarak gösteriliyor.

