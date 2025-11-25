Fenerbahçe'de birlik dönemi

Fenerbahçe'de uzun zamandır görülmeyen bir birlik havası esiyor. Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasında dağılmak yerine birbirine daha sıkı sarıldı. Saha içinde gösterilen bu dayanışma, zorlu karşılaşmadan alınan galibiyetle taçlandı.

Aynı zamanda bu sonuç, derbi öncesi önemli bir güç gösterisi niteliği taşıdı. Oysa yalnızca iki ay önce takım içinde ciddi bir belirsizlik hâkimdi.



Başkan Sadettin Saran'ın seçim sürecinde ve sonrasında özellikle altını çizdiği "Samandıra'da birlik ve beraberlik" hedefi kısa sürede gerçeğe dönüştü. Kulüpte yönetimden teknik ekibe, futbolculardan destek ekibine kadar kimse mazeret üretmiyor. Aksine tüm paydaşlar tek hedef doğrultusunda kenetlenmiş durumda.