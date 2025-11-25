Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri!

PODCAST CANLI YAYIN

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen ile sahalarında oynayacakları karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kritik maç hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek takımının hedefini net şekilde ortaya koydu.

Guardiola, Bayer Leverkusen karşılaşmasını şu sözlerle değerlendirdi: "Bayer Leverkusen maçı gerçek bir final maçı. Evimizde oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarından altı puan alabilirsek ve deplasmandaki Real Madrid ile Bodo/Glimt maçlarından bir şeyler alabilirsek, ilk sekize kalmaya çok yaklaşmış olacağız."

MANCHESTER CİTY'NIN KALAN FİKSTÜRÜ NETLEŞTİ

Deneyimli çalıştırıcı, özellikle iç sahada oynanacak iki karşılaşmanın puan tablosu açısından belirleyici olacağını vurguladı. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak olan Manchester City, grup etabının son haftasında yine Etihad Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Guardiola'nın açıklamalarının ardından gözler City'nin kalan dört maçına çevrildi.

10 PUANLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Devler Ligi'nde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan toplayan Manchester City, gruptaki kalan maçlarına şu şekilde çıkacak:

  • Manchester City – Bayer Leverkusen
  • Real Madrid – Manchester City
  • Bodo/Glimt – Manchester City
  • Manchester City – Galatasaray

