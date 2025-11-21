PODCAST CANLI YAYIN

Singo'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Singo, kulübün YouTube kanalında hem transfer sürecini hem de hedeflerini anlattı.

Giriş Tarihi:
Singo'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Singo, kulübün YouTube kanalına konuk olarak hem transfer sürecini hem de sarı-kırmızılı takıma dair hedeflerini anlattı.

Türkiye'ye adım attığı ilk günden bu yana büyük bir sevgi gördüğünü belirten Fildişili futbolcu, Galatasaray atmosferinin kendisini adeta büyülediğini söyledi.


"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NEDEN FİNALE ÇIKMAYALIM?"

Galatasaray'ın Avrupa hedeflerine vurgu yapan Singo, "İnanılmaz saygı ve sevgi görüyorum. Galatasaray başka bir dünya. Transfer olduktan sonra bambaşka bir atmosferle karşılaştım. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale, finale ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Hatta neden kazanmıyoruz? Çok iyi bir takımımız var" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE OKAN BURUK ETKİSİ

Sarı-kırmızılı formayı seçme sürecini anlatan yıldız oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekti:

"Okan Buruk, imzadan önce benimle İtalyanca konuşup projeyi anlattı. Bu da Galatasaray'a gelmemi sağladı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
Komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? Görüntü ve ses bombası
Türk Telekom
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Washingon’ı karıştıran görüşme! ABD Büyükelçisi İsrail casusu ile gizlice bir araya geldi
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Böcek ailesinin ölümünde oteli ilaçlayan firmanın sicili kabarık çıktı
İstanbul'da hava ters köşe! La Nina vites artırdı: Önce ısıtacak sonra üşütecek
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
CHP'nin milyarlık rant tezgahını esnaf bozdu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
CHP'li ABB'de 2 yıldır bitmeyen projeye milyarlar harcandı
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde