Singo'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Türkiye'ye adım attığı ilk günden bu yana büyük bir sevgi gördüğünü belirten Fildişili futbolcu, Galatasaray atmosferinin kendisini adeta büyülediğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Singo , kulübün YouTube kanalına konuk olarak hem transfer sürecini hem de sarı-kırmızılı takıma dair hedeflerini anlattı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NEDEN FİNALE ÇIKMAYALIM?"

Galatasaray'ın Avrupa hedeflerine vurgu yapan Singo, "İnanılmaz saygı ve sevgi görüyorum. Galatasaray başka bir dünya. Transfer olduktan sonra bambaşka bir atmosferle karşılaştım. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale, finale ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Hatta neden kazanmıyoruz? Çok iyi bir takımımız var" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE OKAN BURUK ETKİSİ

Sarı-kırmızılı formayı seçme sürecini anlatan yıldız oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekti:

"Okan Buruk, imzadan önce benimle İtalyanca konuşup projeyi anlattı. Bu da Galatasaray'a gelmemi sağladı."