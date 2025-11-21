PODCAST CANLI YAYIN

Hagi'den Türkiye açıklaması!

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off'unda Romanya'nın, A Milli Takımımız ile oynayacağı kritik maç öncesi uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Hagi'den Türkiye açıklaması!

Romanya Milli Takımı'nın efsane ismi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Hagi, Slovakya veya Kosova ile oynanabilecek olası final eşleşmesinin konuşulmasının "tamamen yanlış" olduğunu vurguladı.

"ÖNCE TÜRKİYE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Hagi, Romanya'nın tek düşünmesi gereken şeyin Türkiye ile yapacağı zorlu sınav olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye maçından sonrası hakkında konuşmak tamamen yanlış. Önce bu maça odaklanmalıyız. Çok fazla detay var ve bunları doğru yönetmeliyiz. Çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var, Mircea Lucescu her detaya bakacaktır. Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ, AMA BİZ DE YETENEKLİYİZ"

Fanatik Superliga programında konuşan Hagi, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu kabul ederken, Romanya'nın da önemli avantajlara sahip olduğunu dile getirdi:

"Deplasmanda oynayacağız, bu kesinlikle çok zor olacak. Ama imkansız değil. Özgüven, cesaret ve inançla sahaya çıkmak gerekiyor. Türkiye çok yetenekli bir takım ama biz de yetenekli oyunculara sahibiz. Önemli olan mart ayına kadar bütün oyuncuların formda ve sağlıklı olması."

Efsane futbolcu, Lucescu'nun kadro tercihinde uluslararası deneyime sahip oyunculara öncelik vermesi gerektiğini savundu:

"Avrupa'da büyük tecrübeye sahip futbolculara ihtiyacımız var. Türkiye'nin en büyük avantajı evinde oynaması, onun dışında maç bence yüzde 50-50."


"IANIS İÇİN EKSTRA BASKI OLMAZ"

Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin Türkiye'de oynanacak maçta ekstra baskı hissedip hissetmeyeceğine dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Neden olsun? Ianis uluslararası maç tecrübesi olan bir oyuncu. Böyle atmosferlerde oynamaya alışkın. Karar maçıdır, baskı herkes için var. Hazırlıklı olmalılar."

Hagi, Romanya'nın doğru konsantrasyon ve doğru kadro yapısıyla 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olduğunun altını çizdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon İmralı gündemiyle toplandı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Türk Telekom
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı: Avrupa'da son dakika toplantısı
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar
İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Washington’ı karıştıran görüşme! ABD Büyükelçisi İsrail casusu ile gizlice bir araya geldi
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!