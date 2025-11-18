PODCAST CANLI YAYIN

Rafa Silva krizi derinleşti!

Rafa Silva, ayrılık isteğini sürdürürken bugün de antrenmana çıkmayarak Beşiktaş’taki krizin daha da büyümesine neden oldu.

Giriş Tarihi:
Rafa Silva krizi derinleşti!
Mutsuz olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva krizinde henüz çözüm bulunamadı.

Sözleşmesinin şartlarını yerine getirip para cezasıyla karşı karşıya kalmak istemeyen 32 yaşındaki oyuncu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen bugünkü idmana da (18 Kasım Salı) katılmadı.

SAĞLIK KONTROLÜNE ÇAĞRILACAK

Beşiktaş yönetimi, Silva'nın bu tutumuna karşılık sağlık heyetine talimat verdi. Tecrübeli futbolcu, bugünkü antrenmana katılmadığı için MR kontrolüne çağrılacak.

Rafa Silva, söz konusu kontrolü kabul etmezse disiplin işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi. Kulüp, oyuncuya karşı tüm prosedürleri uygulamaya hazır durumda.



AYRILIK İÇİN ÖDEME YAPMIYOR

Sakatlığı olduğunu belirterek bir süredir çalışmalara dahil olmayan Rafa, ayrılık için kulübün talep ettiği rakamı da ödemeye kesinlikle yanaşmıyor.

Portekiz basınındaki iddialara göre; Rafa Silva, 3 milyon Euro vererek siyah-beyazlı takımla bağlarını koparmayı planlıyor. Adı Benfica ve Sporting ile anılmaya başlayan başarılı oyuncu için Başkan Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında ancak kendi değerini bulması halinde ayrılığa müsaade edeceklerini açıklamıştı. Kartal'ın düşündüğü rakam ise en az 15 milyon Euro.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
D&R - KİTAP
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda oteli ilaçlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
D&R E-Ticaret
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Kremlin'den açıklama
Jeff Bezos’tan 6,2 milyar dolarlık hamle! Nedir bu Project Prometheus?
İdefix
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Trump’tan Selman’a F-35! Beyaz Saray’da kritik görüşme
Döviz teşvikinde 100 milyarlık suistimal! Savcılık açıkladı: Çok sayıda gözaltı kararı var
Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı
BES’te yüksek katkı fırsatı: Yıl sonuna kadar süre var
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar