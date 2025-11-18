Rafa Silva krizi derinleşti!





AYRILIK İÇİN ÖDEME YAPMIYOR



Sakatlığı olduğunu belirterek bir süredir çalışmalara dahil olmayan Rafa, ayrılık için kulübün talep ettiği rakamı da ödemeye kesinlikle yanaşmıyor.



Portekiz basınındaki iddialara göre; Rafa Silva, 3 milyon Euro vererek siyah-beyazlı takımla bağlarını koparmayı planlıyor. Adı Benfica ve Sporting ile anılmaya başlayan başarılı oyuncu için Başkan Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında ancak kendi değerini bulması halinde ayrılığa müsaade edeceklerini açıklamıştı. Kartal'ın düşündüğü rakam ise en az 15 milyon Euro.

