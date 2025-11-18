Rafa Silva krizi derinleşti!

Mutsuz olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva krizinde henüz çözüm bulunamadı.
Sözleşmesinin şartlarını yerine getirip para cezasıyla karşı karşıya kalmak istemeyen 32 yaşındaki oyuncu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen bugünkü idmana da (18 Kasım Salı) katılmadı.
SAĞLIK KONTROLÜNE ÇAĞRILACAK
Beşiktaş yönetimi, Silva'nın bu tutumuna karşılık sağlık heyetine talimat verdi. Tecrübeli futbolcu, bugünkü antrenmana katılmadığı için MR kontrolüne çağrılacak.
Rafa Silva, söz konusu kontrolü kabul etmezse disiplin işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi. Kulüp, oyuncuya karşı tüm prosedürleri uygulamaya hazır durumda.
AYRILIK İÇİN ÖDEME YAPMIYOR
Sakatlığı olduğunu belirterek bir süredir çalışmalara dahil olmayan Rafa, ayrılık için kulübün talep ettiği rakamı da ödemeye kesinlikle yanaşmıyor.
Portekiz basınındaki iddialara göre; Rafa Silva, 3 milyon Euro vererek siyah-beyazlı takımla bağlarını koparmayı planlıyor. Adı Benfica ve Sporting ile anılmaya başlayan başarılı oyuncu için Başkan Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında ancak kendi değerini bulması halinde ayrılığa müsaade edeceklerini açıklamıştı. Kartal'ın düşündüğü rakam ise en az 15 milyon Euro.