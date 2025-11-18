Fenerbahçe'ye 1.97'lik dev

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, geniş bir oyuncu havuzu üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı lacivertli yönetim, bu pozisyon için yaklaşık 10 ismi radarına aldı.



Ocak ayı için planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'nin ilk hedefleri Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth olacak. Ancak Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılık konusunda henüz net bir karar vermediği, düşünmek için yönetimden süre istediği öğrenildi. Polonyalı yıldız, takımda kalmayı tercih ederse rota diğer alternatiflere çevrilecek.