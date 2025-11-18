PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye 1.97'lik dev

Fenerbahçe ara transferde forvet takviyesi için kolları sıvadı. Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth’ta temaslar sürerken Nijeryalı Tolu Arokodare gündeme geldi. 1.97’lik dev santrfor için Wolverhampton’la masaya oturulacak.

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, geniş bir oyuncu havuzu üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı lacivertli yönetim, bu pozisyon için yaklaşık 10 ismi radarına aldı.

Ocak ayı için planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'nin ilk hedefleri Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth olacak. Ancak Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılık konusunda henüz net bir karar vermediği, düşünmek için yönetimden süre istediği öğrenildi. Polonyalı yıldız, takımda kalmayı tercih ederse rota diğer alternatiflere çevrilecek.



LİSTEYE YENİ EKLENEN İSİM: AROKODARE

Bu doğrultuda listeye yeni eklenen isimlerden biri de Tolu Arokodare oldu.

1.97 boyundaki Arokodare'nin oyun tarzı, Trabzonsporlu Onuachu'yu andırırken; 24 yaşında olması da önemli bir potansiyel olarak görülüyor.
Tolu Arokodare, sezon başında Premier Lig ekibi Wolves'a 26 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

