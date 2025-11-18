Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski için devre arası planı





40 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ



Yönetimin 2 oyuncu için 40 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu öğrenildi.



Sarı-Lacivertliler'in bu fiyatın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

