Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski için devre arası planı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirecek ve 40 milyon euro altındaki teklifleri kabul etmeyecek.

Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefindeki isimler olan Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sarı-Lacivertli yönetimin teknik direktör Domenico Tedesco'nun da kararıyla devre arasında 2 futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.



40 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Yönetimin 2 oyuncu için 40 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in bu fiyatın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

