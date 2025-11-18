Fenerbahçe'den İtalya çıkarması!

Genç teknik adamın raporu doğrultusunda yönetim, sağ kanat ve santrfor için İtalyan pazarına girdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene'nin farklı özellikleri bulunduğunu, kanatlarda bire bir oynayacak oyuncusunun olmadığını söyledi.





Sarı-Lacivertliler, Bologna'nın İtalyan sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'nin şartları soruldu.



Kanarya, forvet için de Atalanta'nın golcüsü Gianluca Scamacca'yı gözüne kestirdi. Yönetici Ertan Torunoğulları, bu transferle bizzat ilgileniyor.