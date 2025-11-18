PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den İtalya çıkarması!

Fenerbahçe, Domenico Tedesco’nun verdiği rapor doğrultusunda Bologna’nın İtalyan yıldızı Riccardo Orsolini’yi gündemine aldı. Atalanta’nın golcüsü Gianluca Scamacca da santrfora düşünülüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene'nin farklı özellikleri bulunduğunu, kanatlarda bire bir oynayacak oyuncusunun olmadığını söyledi.

Genç teknik adamın raporu doğrultusunda yönetim, sağ kanat ve santrfor için İtalyan pazarına girdi.



Sarı-Lacivertliler, Bologna'nın İtalyan sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'nin şartları soruldu.

Kanarya, forvet için de Atalanta'nın golcüsü Gianluca Scamacca'yı gözüne kestirdi. Yönetici Ertan Torunoğulları, bu transferle bizzat ilgileniyor.

