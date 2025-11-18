Anderson Talisca'dan transfer itirafı!

Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'ya geri döneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sambacı futbolcu; "İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." sözleriyle iddiaları net şekilde reddetti.
YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YOK
31 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyleyerek belirsizliğe açıklık getirerek; "Henüz bu konuyu konuşmaya başlamadık. Şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklandım." dedi.
GALATASARAY MAÇINA VURGU: "ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMDEYİZ"
Talisca, sarı-lacivertli takımın yarıştığı kulvarlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli oyuncu; "Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz." diyerek derbiye ayrı bir pencere açtı.