Anderson Talisca'dan transfer itirafı!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Bandsports’a verdiği özel röportajda hem geleceğine hem de sarı-lacivertlilerin mevcut durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, son dönemde sıkça gündeme gelen Brezilya’ya dönüş iddialarını yalanladı.

Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'ya geri döneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sambacı futbolcu; "İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." sözleriyle iddiaları net şekilde reddetti.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YOK

31 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyleyerek belirsizliğe açıklık getirerek; "Henüz bu konuyu konuşmaya başlamadık. Şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklandım." dedi.

GALATASARAY MAÇINA VURGU: "ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMDEYİZ"

Talisca, sarı-lacivertli takımın yarıştığı kulvarlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli oyuncu; "Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz." diyerek derbiye ayrı bir pencere açtı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Anderson Talisca, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, özellikle son haftalarda artan formuyla dikkat çekerken, sarı-lacivertli takımın hücum gücünde önemli bir rol oynuyor.

Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!

