Anderson Talisca'dan transfer itirafı!

Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'ya geri döneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sambacı futbolcu; "İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." sözleriyle iddiaları net şekilde reddetti.

Anderson Talisca (AA) YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YOK 31 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyleyerek belirsizliğe açıklık getirerek; "Henüz bu konuyu konuşmaya başlamadık. Şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklandım." dedi.