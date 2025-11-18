PODCAST CANLI YAYIN

Cimbom İtalyanlara boyun eğdi! Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste: 79-80 | MAÇ SONUCU

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında kritik bir yenilgi aldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde İtalya temsilcisi Pallacanestro Trieste’yi konuk eden sarı-kırmızılılar, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 80-79 kaybederek gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçın ilk periyodu iki takımın da yüksek mücadele gücü ortaya koyduğu bir oyunla başladı. Galatasaray ve Trieste, hücumda dengeli bir performans sergilerken ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sonuçlandı. Aynı tablo ikinci periyotta da devam etti ve taraflar soyunma odasına 39-39'luk skorla gitti.

ÜSTÜNLÜK GELDİ AMA KORUNAMADI

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray MCT Technic, tempoyu artırarak farkı açmayı başardı ve bu bölümü 61-57 önde bitirdi. Ancak son çeyrekte işler sarı-kırmızılılar adına tersine döndü. İtalyan ekibi, bitime 6 saniye kala bulduğu kritik basketle maçı 80-79 kazanmayı başardı.

MCCOLLUM'UN 26 SAYISI YETMEDİ

Galatasaray'da Errick McCollum, 26 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi oldu ancak takımını galibiyete taşıyamadı. Trieste cephesinde ise Mady Sissoko 21 sayıyla öne çıkarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

SON 16 GARANTİ GÖZLER SON MAÇTA

Galatasaray MCT Technic, bu mağlubiyete rağmen Son 16 Turu'na yükselmeyi daha önce garantilemişti. Sarı-kırmızılılar, gruptaki son maçını 17 Aralık'ta Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel deplasmanında oynayacak.

