Savcılık açıkladı: Bahis soruşturması genişliyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturmada, sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bildirdiği isim ve bilgilerle yetinilmediğini, hakemlerin mal varlıkları, aralarındaki ilişkiler ve şüpheli kişilerle bağlantılarının yanı sıra, yönettikleri maçlara ilişkin yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının da araştırıldığını, bu kapsamda her gün yeni verilerin işlendiği büyük bir bilgi havuzu üzerinden detaylı kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! Savcılıktan bahis soruşturması açıklaması





HAKEMLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR



Başsavcılıkça yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim'de "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilerek devam eden soruşturmada, ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyon düzenlendiği, 8'inin tutuklandığı ve halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma sırasında sadece TFF'nin bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu" ifadelerine yer verildi.