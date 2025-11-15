PODCAST CANLI YAYIN

Ederson Londra'da sevindi! Brezilya - Senegal: 2-0 | MAÇ SONUCU

Hazırlık maçında Brezilya ile Senegal, Londra’daki Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sambacılar, üstün oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Brezilya'nın gollerini 28. dakikada Estevao, 35. dakikada Casemiro kaydetti. Sambacılar ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kontrol altına aldı ve skor üstünlüğünü 90 dakika boyunca korudu.

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER SAHADA

Mücadelede Türkiye'den tanıdığımız oyuncular da forma giydi. Brezilya'da Fenerbahçeli Ederson, Senegal'de ise Galatasaraylı Ismail Jakobs ilk 11'de başladı. Senegal'in golcü ismi Samsunsporlu Cherif Ndiaye ise karşılaşmaya yedek kulübesinde çıktı.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİPLERİ

Brezilya, bir sonraki hazırlık maçında Tunus ile Fransa'da karşılaşacak. Senegal ise Kenya ile mücadele edecek.

