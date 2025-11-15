Shane Larkin'den Anadolu Efes'e şok!

Kulüpten yapılan açıklamada, THY EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih'e karşı oynanan mücadelede sol kasık bölgesinden sakatlanan Larkin'e yapılan tetkiklerde tendon yaralanması tespit edildiği bildirildi.

8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Tedavi süreci başlatılan 33 yaşındaki oyuncunun sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmeye göre yaklaşık 8 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Bu süreçte hem EuroLeague hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde önemli maçlar oynayacak olan Anadolu Efes'in, Larkin'in yokluğunu nasıl telafi edeceği merak konusu.