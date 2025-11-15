PODCAST CANLI YAYIN

Shane Larkin'den Anadolu Efes'e şok!

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Bayern Münih karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzun süre uzak kalacak.

Giriş Tarihi:
Shane Larkin'den Anadolu Efes'e şok!

Kulüpten yapılan açıklamada, THY EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih'e karşı oynanan mücadelede sol kasık bölgesinden sakatlanan Larkin'e yapılan tetkiklerde tendon yaralanması tespit edildiği bildirildi.

8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Tedavi süreci başlatılan 33 yaşındaki oyuncunun sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmeye göre yaklaşık 8 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Bu süreçte hem EuroLeague hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde önemli maçlar oynayacak olan Anadolu Efes'in, Larkin'in yokluğunu nasıl telafi edeceği merak konusu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Türkiye - Bulgaristan | CANLI
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
İpuçları bizden tahmin etmesi sizden! Fotoğraftaki ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı