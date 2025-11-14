Christ Inao Oulai kendine güveniyor! "Gerçek bir savaşçıyım"

Milli takım medyasına konuşan Oulai, Trabzonspor forması ile gösterdiği mücadeleci futbolun altını çizdi. Genç oyuncu, "Sahada gerçek bir savaşçıyım. Risk almaktan asla korkmam. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Ülkeme hizmet etmek ve değerlerime değer katmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Gabriel Sara (AA) "DAYANIŞMA İÇİNDE OLURSAK BÜYÜK BAŞARILAR GELİR" Milli takımda güçlü bir aile ortamı bulunduğunu vurgulayan Oulai, Afrika Kupası hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Harika bir teknik direktörle çalışıyoruz. Takımda büyük bir dayanışma duygusu var. Eğer bunu sahaya yansıtırsak, birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak için tamamen odaklandık."