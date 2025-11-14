PODCAST CANLI YAYIN

Christ Inao Oulai kendine güveniyor! "Gerçek bir savaşçıyım"

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia’dan transfer ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, yükselen performansının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı’na çağrıldı. Genç yıldız, Afrika Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak Suudi Arabistan ve Umman maçlarının kadrosunda yer alacak. Bordo mavililerin kadrosuna kattığı 19'luk orta saha oyuncusu açıklamalarda bulundu.

Milli takım medyasına konuşan Oulai, Trabzonspor forması ile gösterdiği mücadeleci futbolun altını çizdi. Genç oyuncu, "Sahada gerçek bir savaşçıyım. Risk almaktan asla korkmam. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Ülkeme hizmet etmek ve değerlerime değer katmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMA İÇİNDE OLURSAK BÜYÜK BAŞARILAR GELİR"

Milli takımda güçlü bir aile ortamı bulunduğunu vurgulayan Oulai, Afrika Kupası hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Harika bir teknik direktörle çalışıyoruz. Takımda büyük bir dayanışma duygusu var. Eğer bunu sahaya yansıtırsak, birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak için tamamen odaklandık."

"FORMA ŞANSI BULURSAM TÜM GÜCÜMLE SAVAŞACAĞIM"

Genç yıldız, milli takımda süre alması halinde elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirtti. Oulai, "Hiçbir şey düşünmeden, yalnızca oyuna odaklanarak en iyi performansımı sergileyeceğim. Taraftarlar iyiysen seni yüceltir, kötüysen eleştirir. Bunun bilincindeyim ve buna rağmen tüm gücümle mücadele edeceğim" dedi.

