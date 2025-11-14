Potanın Perileri tek farkla galip! Türkiye - Nijerya: 77-76 | MAÇ SONUCU

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi A Blok Milli Takımlar Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, dış atışlardaki isabetlerle oyuna tutundu. Ancak pota altını etkili kullanan Nijerya, ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı. Tempolu geçen ikinci periyotta savunmada zorlanan Ay-yıldızlılar, devreye 45-39 geride girdi.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan milliler, peş peşe bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü ele aldı. 28. dakikada 55-54 öne geçen A Milli Takım, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek son çeyreğe 61-57 üstün girdi.
SON SANİYEDE TİLBE ŞENYÜREK SAHNEDE
Büyük çekişmeye sahne olan final periyodunda skor sık sık el değiştirdi. Son dakikaya 76-75 geride giren milliler, bitime 1 saniye kala Tilbe Şenyürek'in kaydettiği basketle öne geçti. Kalan süreyi iyi değerlendiren Ay-yıldızlılar, sahadan 77-76 galip ayrıldı.
MAZZON İLE İLK SINAVDA GALİBİYET
Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki ilk maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi önemli bir prova gerçekleştirdi. Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek elemelerde mücadele edecek.