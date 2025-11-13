PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den bahis soruşturması sonrası suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, kısa süre önce yaşanan istifaların ardından süreci bahis soruşturmasıyla ilgili olarak bazı şahıslar ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklam ada;

"Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.

Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır. Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

denildi.

