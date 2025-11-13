Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Antrenmana katılmada ayrılık kapıda

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında Rafa Silva'nın görüntülenmemesi dikkat çekti. Portekizli oyuncunun tesislere geldiği ancak idmana çıkmadığı öğrenildi.
Takım çalışmalarını sürdürürken yıldız futbolcunun sahada olmaması, ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞECEK
Rafa Silva'nın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu görüşmenin, oyuncunun geleceği açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.
KARAR KISA SÜREDE NETLEŞECEK
Tecrübeli yıldızın futbolu bırakma ihtimali ve Beşiktaş'taki geleceği, yapılacak bu kritik görüşmenin ardından netleşecek. Yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ve Rafa Silva'nın vereceği karar merakla bekleniyor.