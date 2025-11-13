Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Antrenmana katılmada ayrılık kapıda

Rafa Silva 'nın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu görüşmenin, oyuncunun geleceği açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Rafa Silva (AA)

KARAR KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Tecrübeli yıldızın futbolu bırakma ihtimali ve Beşiktaş'taki geleceği, yapılacak bu kritik görüşmenin ardından netleşecek. Yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ve Rafa Silva'nın vereceği karar merakla bekleniyor.