Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Antrenmana katılmada ayrılık kapıda

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edilen tecrübeli oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında Rafa Silva'nın görüntülenmemesi dikkat çekti. Portekizli oyuncunun tesislere geldiği ancak idmana çıkmadığı öğrenildi.

Takım çalışmalarını sürdürürken yıldız futbolcunun sahada olmaması, ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞECEK

Rafa Silva'nın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu görüşmenin, oyuncunun geleceği açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

KARAR KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Tecrübeli yıldızın futbolu bırakma ihtimali ve Beşiktaş'taki geleceği, yapılacak bu kritik görüşmenin ardından netleşecek. Yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ve Rafa Silva'nın vereceği karar merakla bekleniyor.

